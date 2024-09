Éder Militão faz novos exames em Madri e recuperação de lesão na coxa deve durar 10 dias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2024 - 15:19 Para compartilhar:

Cortado da seleção brasileira com lesão muscular na coxa direita, o zagueiro Éder Militão passou por novos exames neste domingo em Madri que apontaram contusão por uso excessivo do músculo reto femoral. A previsão é que o período de recuperação dure 10 dias.

O jogador do Real Madrid reclamou de dores após o treino da seleção na quarta-feira em Curitiba. No dia seguinte, ressonância magnética constatou uma pequena lesão muscular na coxa direita e ele foi cortado. No período fora dos campos, o zagueiro deve perder dois jogos, um pelo Campeonato Espanhol (Real Sociedad) e outro pela Liga dos Campeões (Stuttgart), do clube espanhol.

Militão pode voltar a jogar contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu, no dia 21 de setembro, pela sexta rodada do Espanhol, mas depende de como será a progressão de sua recuperação.

Vários jogadores do Real Madrid estão em processo de recuperação de contusões. Além de Militão, estão no departamento médico do clube os zagueiros Mendy e Alaba e os meias Bellingham, Tchouameni, Ceballos e Camavinga.

Outros dez atletas (Mbappé, Carvajal, Modric, Arda Güler, Lunin, Brahim, Vini Jr., Rodrygo, Endrick e Valverde) foram cedidos para jogos de suas seleções nesta Data Fifa. A substituição de Arda Güler no final jogo em que a Turquia empatou com o País de Gales pela Liga das Nações chegou a causar preocupações no clube. O meia saiu apenas com dores e não foi detectada nenhuma lesão, para alívio do Real Madrid.