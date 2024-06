Éder Militão abre processo em nome da filha contra a mãe da criança, Karoline Lima

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2024 - 18:42 Para compartilhar:

O jogador Éder Militão abriu processo contra a ex, a influenciadora Karoline Lima, em nome da filha do ex-casal, Cecília, de um ano e onze meses.

A ação judicial movida pelo o zagueiro do Real Madrid, que incluiu o nome da herdeira como autora, foi inicialmente divulgada pelo perfil “Gossip do Dia”, no Instagram, neste sábado, 15, e confirmado pela imprensa.

No processo em nome da menor, ele pede que a influenciadora seja proibida de falar dele publicamente na internet, além de compartilhar imagens da criança. A multa para o caso de descumprimento seria de R$ 20 mil.

Para o jogador, Cecília foi colocada como autora da ação por estar supostamente sendo afetada pelas publicações da mãe.

Militão pode mover a ação em nome da menor por ter a guarda compartilhada, não havendo, assim, a necessidade de autorização da mãe.

