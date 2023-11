Eder marca, Criciúma derrota rebaixado ABC e assume vice-liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2023 - 23:41 Para compartilhar:

Com gol de Eder, ex-São Paulo e seleção da Itália, o Criciúma derrotou o lanterna e rebaixado ABC por 1 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Heriberto Hulse, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. De quebra, o time carvoeiro assumiu a vice-liderança.

A vitória, a terceira consecutiva do Criciúma da Série B, levou o Criciúma para o segundo lugar, com 60 pontos, atrás apenas do Vitória, com 66. Juventude e Atlético-GO, os outros dois integrantes do G-4, têm 60. O Sport, em quinto, soma 59. Já o ABC continua em último, com 21.

Com o rebaixamento confirmado, o ABC foi a campo sem pressão e complicou a vida do Criciúma. O time potiguar não deu muito espaço ao adversário, que chegou com perigo uma única vez. Aos 24 minutos, Fellipe Mateus cruzou para Eder, que dominou com categoria e mandou para o fundo das redes.

O ABC o respondeu aos 37, quando Wellinton arriscou e colocou o goleiro Gustavo para trabalhar. O jogo, no entanto, foi ganhando em tensão. O nervosismo, com a possibilidade de se firmar no G-4, estava estampado no rosto dos jogadores do Criciúma, que por pouco não sofreu o empate. Aos 44, o camisa 31 carimbou a trave.

No segundo tempo, o Criciúma se reencontrou em campo e carimbou o poste aos 13 minutos. Fellipe Mateus cruzou para Hygor, que chutou na trave. O ABC não quis ficar para trás e também chegou com perigo. Jhonnathan arriscou uma batida rasteira e mandou rente à trave.

Aos 24, foi a vez de Hygor desperdiçar grande chance de gol. Ele recebeu de Felipe Vizeu e só não marcou, pois Habraão salvou em cima da linha O Criciúma continuou pressionando, mas não conseguiu aumentar a vantagem e tomou alguns sustos do time potiguar, que por pouco não complicou a vida do adversário.

Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Guarani na terça-feira, às 19h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No mesmo dia, às 21h30, o ABC recebe o Juventude, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 ABC

CRICIÚMA – Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Miqueias (Rômulo), Arilson, Claudinho (Cristovam) e Fellipe Mateus (Marquinhos Gabriel); Eder (Felipe Vizeu) e Hygor (Fabinho). Técnico: Cláudio Tencati.

ABC – Michael; Gedeílson (Alex Silva), Habraão, Jhonnathan (Fabrício) e Romário; Daniel, Ramon e Thonny Anderson; Welliton (Jefinho), Wallyson (Matheus Anjos) e Fábio Lima (Maycon Douglas). Técnico: Argel Fuchs.

GOLS – Eder, aos 24 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Eder e Marcelo Hermes (Criciúma); Gedeílson, Ramon, Romário e Thonny Anderson (ABC).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA – R$ 308.460,00.

PÚBLICO – 15.074 torcedores.

LOCAL – Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias