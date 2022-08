Edenilson vai até jornalista durante treino do Inter e cobra: ‘Me tira do teu circo’

Da Redação 17/08/2022 - 15:58 Compartilhe

Os ecos da eliminação do Internacional na Copa Sul-Americana parecem ainda estar rondando o ambiente colorado. No treino na manhã desta quarta-feira (17), o volante Edenilson voltou aos trabalhos no campo após uma edema ósseo no joelho esquerdo, mas o que mais repercutiu envolvendo o camisa oito foram as palavras dirigidas por ele a um jornalista.

Após o fim do aquecimento, Edenilson se aproximou da área onde fica a imprensa e cobrou o repórter Lucas Collar, do canal Vozes do Gigante no YouTube.

“Se for falar do meu nome, me tira do teu circo. Eu não sou palhaço, sou profissional”, disparou o jogador.

Ao tentar argumentar com o jogador, o jornalista tentou entender o que deixou o volante irritado, mas não ouviu mais nenhuma palavra de Edenilson.

Visto como uma liderança técnica no colorado, Edenilson foi um dos jogadores que perdeu pênalti na disputa por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Melgar.

Sem atuar na vitória contra o Fluminense por 3 a 0 pelo Brasileirão, o volante deve estar a disposição de Mano Menezes para a partida contra o Avaí, em Florianópolis, na próxima segunda.