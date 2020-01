Edenilson comemora vitória do Inter, mas aponta problemas na defesa

O Internacional segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho, mas a vitória por 4 a 3 sobre o lanterna São Luiz serviu para ligar um alerta no sistema defensivo. Ao menos é o que pensa o volante Edenilson, autor do quarto gol colorado na noite desta quarta-feira.

Após a partida, ele comemorou a vitória, mas lamentou o fato de a equipe ter sofrido três gols de cruzamentos na partida. “Hoje tomamos três gols de bola alta. Temos que corrigir isso, mas vencemos, que é o mais importante. Fizemos um bom jogo, foram desatenções que precisamos acertar nos próximos treinamentos”, analisou.

Edenilson também comentou sobre o rodízio no elenco, com vários jogadores alterando entre time titular e reserva neste início de temporada. “Procuramos treinar todos iguais. O professor pede para ter um método. Ainda não sabemos o planejamento para as próximas partidas, mas confiamos na comissão. O que eles optarem, estaremos preparados”, concluiu.

A vitória deixa o Inter com um bom início no Estadual e é possível que Eduardo Coudet faça ainda mais experiências e poupe algumas das principais peças do elenco nas próximas partidas para evitar o desgaste físico no começo da temporada. Tudo visando a participação na fase preliminar da Copa Libertadores.