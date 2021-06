Edenilson cita experiência de Aguirre em vitória do Inter sobre a Chapecoense

Depois de 13 anos, o Internacional venceu a Chapecoense jogando na Arena Condá, em Chapecó (SC). Após a vitória de 2 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Edenilson citou a importância do técnico Diego Aguirre no resultado positivo fora de casa.

O volante e capitão colorado disse que, apesar dos poucos dias de treinamento, o treinador tentou colocar em prática algumas das suas ideias. O que acabou dando certo, principalmente com a forte marcação no primeiro tempo.

“Primeiro (gostaria de) parabenizar a equipe. Soubemos sofrer quando eles alçaram bola na área. O professor Aguirre nos passou tranquilidade com toda experiência dele. Tentamos fazer o que ele pediu e é um resultado importantíssimo na sequência”, disse Edenilson.

No final da partida, Bruno Silva, da Chapecoense, acabou agredindo Peglow, reserva do Internacional, na beira do gramado. O suficiente para uma confusão generalizada que culminou com a expulsão do próprio Bruno Silva, além de Danilo Fernandes e Caio Vidal, do time gaúcho.

Com a vitória desta quinta-feira, o Inter chegou aos oito pontos e assumiu a 12ª posição do Campeonato Brasileiro.

Veja também