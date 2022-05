Edenilson acusa Rafael Ramos de injúria racial em jogo do Brasileiro

O lateral Rafael Ramos, do Corinthians, foi detido em flagrante e liberado após pagar fiança na noite de sábado (15), em Porto Alegre. O português foi acusado pelo volante Edenilson, do Internacional, de tê-lo chamado de “macaco” – o que é negado pelo alvinegro – no empate por 2 a 2 entre as equipes no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.





A acusação consta na súmula do árbitro da partida, Bráulio da Silva Machado. O documento relata que aos 31 minutos do segundo tempo, Edenilson o comunicou de que Rafael Ramos teria dito “f…-se, macaco”. O lateral alegou um “mal entendido” por conta do sotaque português e que, na verdade, teria falado “fo…-se, ca……”. O árbitro registrou que “devido à distância dos atletas e barulho da torcida”, a equipe de arbitragem não conseguiu escutar nenhuma das versões citadas.

No Instagram, Edenilson reafirmou a acusação e disse ter procurado Rafael Ramos após o jogo, nos vestiários, esperando um pedido de desculpas, mas afirmou ter ouvido que “havia entendido errado”. O volante colorado, então, prestou queixa à Polícia Civil gaúcha, ainda no estádio. O Inter, pelo Twitter, manifestou repúdio a “todo e qualquer ato de preconceito” e que apoiará o jogador.

Detido no Beira-Rio e posteriormente liberado, Rafael Ramos também se pronunciou no Instagram. O corintiano garantiu que não foi, não é e nunca será racista. Pelo Twitter, o Timão relatou que o lateral foi ouvido e deu uma “versão diferente” de Edenilson, que o pagamento de fiança “não implica em admissão de culpa” e que “clube e atleta continuarão a colaborar com as autoridades”.

É inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2022, não há espaço para o racismo em nossa sociedade. O Clube do Povo reitera que repudia todo e qualquer ato de preconceito e apoia o seu atleta. #PorMaisRespeito — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 15, 2022

Com a bola rolando, o Inter abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com o meia Alan Patrick. Cinco minutos depois, na sequência de uma disputa na área, o zagueiro Raul Gustavo empatou para o Corinthians. Aos 43, o atacante Wanderson aproveitou o rebote do goleiro Cássio para recolocar o Colorado na frente. Aos 19 da etapa final, porém, o atacante Jô recebeu do meia Gustavo Mantuan e driblou o goleiro Daniel antes de finalizar e garantir o ponto fora de casa ao Timão.

O clube paulista permanece na liderança do Brasileiro, com 13 pontos, precisando secar Santos e Avaí para encerrar o fim de semana no topo da tabela. Os gaúchos, com nove pontos, aparecem na oitava colocação, mas podem cair até três posições na sequência da rodada.

Outras quatro partidas movimentaram a competição no sábado. Atual campeão, o Atlético-MG derrotou o Atlético-GO por 2 a 0 no estádio Independência, em Belo Horizonte, assumindo provisoriamente a vice-liderança, com 12 pontos. O atacante Hulk balançou as redes duas vezes e decretou o triunfo mineiro. O Dragão, com três pontos, segue sem vencer e aparece na 19ª e penúltima colocação. O tropeço custou o emprego do técnico Umberto Louzer.

No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras bateu o Red Bull Bragantino pelo mesmo placar. O volante Danilo e o meia Raphael Veiga fizeram os gols do Verdão, que subiu para sexto lugar, com os mesmos nove pontos do Massa Bruta, ficando à frente pelo saldo de gols (quatro a dois).

Quem também saiu triunfante no sábado foi o Fluminense, que venceu o Athletico-PR por 2 a 1 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O atacante Germán Cano brilhou com dois gols, enquanto o zagueiro Matheus Felipe diminuiu para o Furacão, que sofreu a primeira derrota com o técnico Luiz Felipe Scolari. O Tricolor carioca foi a oito pontos, na 11ª posição. Com dois pontos a menos, o Rubro-Negro do Paraná está em 14º.

Já na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará buscou o empate por 2 a 2 com o Flamengo nos minutos finais. O volante Willian Arão fez os dois gols do Rubro-Negro. O atacante Stiven Mendoza e o lateral Nino Paraíba – aos 45 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta – evitaram a derrota dos anfitriões. O Vozão abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com quatro pontos. Os cariocas somam seis pontos e ocupam o 15º posto.