Eddie Hearn, o ‘dono do boxe mundial’, anuncia cinco eventos no Reino Unido

Aos 41 anos, o britânico Eddie Hearn pode ser considerado o “dono do boxe mundial”. Além de sua empresa Matchroom ser a responsável por vários grandes boxeadores da atualidade, foi com o jovem empresário que o boxe ganhou organização, credibilidade e grandes eventos, saindo do marasmo pelo qual a nobre arte passava anteriormente.

Em 2021, Hearn promete muito mais para os fãs da nobre arte. Nesta sexta-feira, cinco eventos foram anunciados. O primeiro no dia 13 de fevereiro. Depois seguem 20 de fevereiro, 6 de março, 20 de março e 10 de abril.

Os destaques nos confrontos são o duelo entre os penas Josh Warrington x Mauricio Lara, dia 13 de fevereiro, e Alexander Povetkin x Dillian Whyte, em 6 de março, a revanche em eliminatória de título mundial dos pesos pesados. Na primeira, Povetkin venceu em um nocaute espetacular.

Em 10 de abril, os cruzadores Lawrence Okolie e Krzysztof Glowacki vão em busca do cinturão da Organização Mundial de Boxe, que está vago. Pelo meio-médios, Conor Benn encara Samuel Vargas pelo título europeu.

Os eventos são transmitidos pela plataforma DAZN em mais de 200 países. Hearn é empresário do pugilista britânico Anthony Joshua, campeão mundial dos pesos pesados da Organização Mundial, Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe.

