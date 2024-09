Ed Sheeran chega ao Brasil: ‘Me mandem recomendações do que fazer’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 19:34 Para compartilhar:

Uma das principais atrações no Rock in Rio 2024, Ed Sheeran já está no Brasil para realizar seu show no festival na quinta-feira, 19. O cantor britânico chegou nesta quarta-feira, 18, e usou suas redes sociais para pedir indicações do que fazer no País.

“Acabei de chegar ao Brasil, não venho aqui há anos, me mandem recomendações do que fazer, ver e comer”, escreveu o artista. No seu Instagram, ele ainda disponibilizou um link para as dicas.

Esta é a quarta vez de Ed Sheeran no Brasil. Em 2015, ele trouxe shows dos álbuns + e X. Dois anos depois, em 2017, a turnê do álbum Divide passou por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A mesma tour voltou ao País em 2019.

Além do cantor britânico, Charlie Puth, Jão e Joss Stone se apresentarão no Palco Mundo na quinta-feira.