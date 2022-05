Ed Sheeran celebra nascimento da segunda filha

(Reuters) – O cantor e compositor britânico Ed Sheeran e sua esposa, Cherry Seaborn, comemoraram o nascimento de sua segunda filha.

O cantor premiado postou uma foto de um par de meias minúsculas no Instagram na quinta-feira e escreveu: “Quero que todos saibam que tivemos outra linda menina. Nós dois estamos muito apaixonados por ela, e na lua por sermos uma família de 4.”





Sheeran, conhecido por seu cabelo ruivo e comportamento tímido, se casou em 2019 com Seaborn, a quem conhece desde os 11 anos de idade.

O casal teve a primeira filha, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, em agosto de 2020. Ela foi celebrada pelo músico em um post semelhante no Instagram com uma foto de meias minúsculas.

Sheeran, de 31 anos, é o artista britânico de maior sucesso da última década, passando um total de 79 semanas no topo das paradas, com oito singles número 1, incluindo o sucesso global “Shape of You”, e quatro álbuns de estúdio.

Ele entrou pela primeira vez nas paradas britânicas em 2011 com o single de estreia “The A Team”. Seu sucesso mais recente veio no Ivors em Londres, onde ganhou a categoria de trabalho mais executado com seu hit “Bad Habits”.

(Reportagem de Shivani Tanna e Shubham Kalia, em Bangaluru)