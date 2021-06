Ed Motta tira a barba em prol da pandemia: ‘Tá esquisito, mas foi por prudência’

Consciente do momento que estamos vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus, Ed Motta, de 49 anos, resolveu, após 30 anos, tirar a sua barba para melhor vedação da máscara e de forma higiênica, evitando ser contaminado com a doença.

“O visual na minha imaginação e vontade lembra: Kojak, Otto Preminger, Isaac Hayes, Kirk Lightsey, Lex Luthor, Yul Brynner. A realidade: Meu chapa do Molejo, Marcelo Tas, Karnal, Pondé… Cara de intelectual de ocasião… Que a barba volte logo meu Deus, tá brabo”, escreveu o cantor na legenda do post.

“Raspei barba e cabelo para melhor vedação da máscara que, exagerado como sempre fui, usei 3 N95 da 3M, e uma azul imitando a N95 para fechar o sanduíche de 4 máscaras. E também um face shield a la ‘Perdidos No Espaço’ e um óculos de moto. Não raspo minha barba há 30 anos, tá esquisito, mas foi por prudência. Longa vida ao SUS (soa um acorde Sus-4 na minha cabeça) Longa vida à saúde pública brasileira!”, completou.

Veja as fotos de Ed Motta sem barba:

