Ed Motta critica tratamento desigual após Marina Lima reclamar no Lollapalooza

O cantor Ed Motta usou as redes sociais para expressar sua insatisfação com o que considera um tratamento desigual por parte da mídia e do público diante de reclamações feitas por artistas no palco. O desabafo veio após Marina Lima protestar contra o volume de sua guitarra durante sua apresentação no Lollapalooza 2025, no último sábado, 29.

No festival, Marina interrompeu a apresentação para pedir ajustes no som e reclamou: “Bando de homem lerdo, aumenta essa p… Isso aqui é um festival.” A fala repercutiu amplamente, mas, segundo Ed Motta, a cantora recebeu apoio e elogios, enquanto ele já foi duramente criticado por atitudes semelhantes.

O cantor reforçou que a situação é normal, já que o artista fica responsável por receber as críticas positivas e negativas de uma apresentação, mas destacou que apenas ele é alvo quando passa por uma situação similar.

“Mais um capítulo das aventuras dois pesos, duas medidas. Mais uma cantora famosa, da música brasileira enguiçou no palco, fez um comentário agressivo. Isso é uma coisa que acontece, gente. Não que isso seja normal (….) É natural esse tipo de reação. O que não é natural e é desonesto num nível fora do comum, é mais uma vez o que eu passo quando acontece alguma coisa relativa ao meu nome com a imprensa brasileira”, disse o cantor.

Em novembro de 2024, no festival Rock The Mountain, Motta repreendeu um técnico de som no palco por problemas técnicos. Na ocasião, ele afirmou que o profissional estava “fora” da equipe e, mais tarde, reconheceu ter agido de forma impulsiva, atribuindo o episódio a uma falta de “inteligência emocional”.

Além de Marina Lima, Ed Motta mencionou também a reação do público ao caso de Maria Bethânia, que, durante um show na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, parou de cantar para reclamar do som e exigiu respeito da equipe técnica. A plateia aplaudiu a cantora.

Em seu desabafo, Ed Motta disse se sentir perseguido e injustiçado pela mídia brasileira. Ele afirmou que seu episódio no palco gerou críticas desproporcionais e que, enquanto artistas consagrados são exaltados por protestos semelhantes, ele continua sendo cobrado pelo erro.

O cantor também mencionou sua frustração com o reconhecimento no Brasil, destacando que tem público internacional, mas deseja continuar vivendo no País.