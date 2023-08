Ed Motta cancela show no Rio de Janeiro após sofrer acidente doméstico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 14:33 Compartilhe

O cantor Ed Motta, de 51 anos, quebrou o tornozelo após cair em sua casa, no Rio de Janeiro. Segundo informações do UOL, a equipe do artista disse que ele está bem. Por conta do acidente doméstico, Motta precisou cancelar um show em Rio das Ostras, no RJ, no sábado (29).

Ele se apresentaria no Festival de Inverno e foi substituído por Paulinho Moska.

Ainda de acordo com o veículo, Ed Motta precisará passar dois meses com o tornozelo imobilizado.

