Eczema: como identificar e tratar a condição na pele negra

Com a chegada dos dias frios de outono e inverno, é comum que a pele apresente ressecamento. No entanto, é necessário saber diferenciar a eczema — condição que pode afetar, com intensidade, a pele negra — de eventuais coceiras ocasionadas pela pele seca.

+ 9 dicas para acabar com espinhas e foliculite no bumbum





+ Entenda como a alimentação influencia no vitiligo

Controlar a eczema pode ser um desafio. Os surtos da inflamação podem aparecer sem aviso prévio e perdurar por semanas. Da mesma forma, alguns eczemas podem ser pequenos, enquanto outros casos podem se transformar em grandes manchas escamosas e secas.

E se você tem uma pele rica em melanina, a eczema pode ser ainda mais implacável. Entenda com informações da “Women’s Health”.

Dificuldade de identificar eczema na pele negra

Em primeiro lugar, é preciso pontuar que a pele negra é notoriamente pouco representada na pesquisa dermatológica. De acordo com um estudo publicado na “Social Science & Medicine”, estima-se que apenas 4,5% dos livros de medicina mostram condições na pele negra.

Essa disparidade de representações na literatura médica pode tornar especialmente difícil reconhecer problemas como eczema em sua própria pele e, em seguida, buscar um diagnóstico preciso.

O que é e o que causa eczema?

“Eczema é uma espécie de termo genérico que inclui algumas erupções cutâneas com coceira, mas geralmente se refere à condição conhecida como dermatite atópica”, esclarece a dermatologista Laura Scott. “É uma condição crônica na qual um sistema imunológico hiperativo leva a uma barreira da pele prejudicada, o que pode causar pele seca com coceira e até infecções”, continua.

Enquanto isso, a dermatologista Caroline Robinson ressalta que existem várias formas de eczema que variam em gravidade e aparência. A condição pode se manifestar já na infância e geralmente aparece no rosto, cotovelo e joelhos, podendo evoluir para outras regiões.

Sua causa, entretanto, é desconhecida. “Algumas pessoas nascem com tendência genética para desenvolver eczema. No entanto, não é completamente compreendido por que algumas pessoas desenvolvem uma forma mais grave do que outras ou quando ela se desenvolve’, diz Caroline.

Nesse sentido, Laura concorda que a causa é uma combinação de genética e ambiente. Em certas estações e regiões, com as temperaturas frias, a pele seca será mais prevalente por consequência.

Como identificar eczema na pele negra

Apesar de nem toda eczema ser igual, alguns sintomas podem ser a chave para identificar a irritação. Em geral, as erupções cutâneas são manchas secas e pruriginosas (que coçam muito) que, na pele negra, podem ser marrons ou arroxeadas.

Instagram will load in the frontend.

Outros sintomas incluem descamação, crostas, arranhões, espessamento da pele e vermelhidão. No entanto, Caroline nota que pode ser difícil detectar a vermelhidão na pele mais escura, o que pode levar ao subdiagnóstico ou erro de diagnóstico.

Como tratar eczema na pele negra

O tratamento de eczema depende da severidade do caso. De acordo com Laura, uma das formas de tratamento mais importantes é o uso de cremes hidratantes. “Precisamos restaurar e manter a água perdida, e cremes ou pomadas espessos são a espinha dorsal de qualquer tratamento de eczema e prevenção de surtos”, afirma.

Igualmente, a dermatologista Karen Kagha recomenda o uso de cremes grossos, suaves e sem fragrância. Cosméticos com aroma podem irritar a pele e piorar os surtos de eczema. Durante os surtos da irritação, pode ser necessária a aplicação de pomadas que controlem a coceira, mas elas devem ser utilizadas apenas sob supervisão médica.

Além disso, uma preocupação comum entre pacientes de pele negra é a hiperpigmentação. Uma vez que o surto de eczema tenha sido tratado, Karen relata que manchas pós-inflamatórias são muitas vezes deixadas “para trás”, mas podem ser tratadas sob orientação de um profissional e devem desaparecer com o tempo.