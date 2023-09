Ecstasy pode ser indicado para tratamento de estresse pós-traumático, diz estudo

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 15/09/2023 - 3:01 Compartilhe

O Ecstasy poderá em breve sair da pista de dança e entrar nos consultórios dos terapeutas.

O que até o momento é um item básico da cultura rave e das festas dançantes que duram a noite toda, a droga ilegal conhecida como MDMA, ecstasy ou molly poderá em breve ser aprovada para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

Um novo estudo, publicado quinta-feira na Nature Medicine, descobriu que o MDMA mais a psicoterapia podem tratar o TEPT tão bem que as pessoas não apresentam mais sintomas do transtorno.

“É um estudo importante”, disse Matthias Liechti, psicofarmacologista da Universidade de Basileia, na Suíça, num comunicado à imprensa. “Isso confirma que o MDMA funciona.”

A Food and Drug Administration (FDA) geralmente exige dois ensaios controlados por placebo antes de aprovar um medicamento para uso – e este último estudo é o segundo a descobrir que o MDMA é seguro e eficaz no tratamento do TEPT.

O estimulante – atualmente um medicamento da Lista 1 com “alto potencial de abuso” e sem uso médico aceito, de acordo com a Drug Enforcement Agency – poderia ser aprovado pelo FDA para o tratamento do TEPT já no próximo ano.

No entanto, os australianos chegaram lá primeiro: em julho deste ano, a Austrália se tornou o primeiro país a permitir o uso de MDMA (assim como de cogumelos com psilocibina) no tratamento de TEPT e também de depressão.

Cada um dos 104 participantes do último estudo trabalhou com uma equipe de dois terapeutas e teve três sessões de psicoterapia de 90 minutos, seguidas de três sessões de tratamento com MDMA (ou placebo), com intervalo de um mês.

Os resultados mostraram que mais de 86% das pessoas no grupo MDMA tiveram uma redução significativa nos sintomas de TEPT, e cerca de 71% melhoraram tanto que nem sequer preenchiam os critérios para um diagnóstico de TEPT.

Mas daqueles que tomaram o placebo, apenas 48% já não se qualificavam para um diagnóstico de TEPT.

É importante ressaltar que uma porcentagem significativa dos participantes do estudo mais recente eram hispânicos, latinos ou não-brancos, disse a autora principal, Dra. Jennifer Mitchell, neurocientista da Universidade da Califórnia em São Francisco.

“Trabalhamos muito e muito para obter uma população de estudo que estivesse mais alinhada com a população geral com TEPT”, disse Mitchell ao The New York Times . “Não se trata apenas de pessoas privilegiadas com muito tempo e recursos.”

O TEPT é um transtorno psiquiátrico que ocorre após um evento traumático ou conjunto de circunstâncias, de acordo com a Associação Psiquiátrica Americana, como desastres naturais, acidentes graves, atos terroristas, guerra ou combate, estupro/agressão sexual, violência ou bullying.

A doença afeta até 5% dos adultos norte-americanos todos os anos e é notoriamente difícil de tratar. As terapias e medicamentos convencionais ajudam apenas cerca de metade dos pacientes.

Um desafio consistente com os ensaios psicodélicos é a própria natureza das próprias drogas: as pessoas geralmente conseguem adivinhar em minutos se receberam uma droga psicodélica ou um placebo inativo, o que pode distorcer os resultados do estudo.

No entanto, a possibilidade de um tratamento novo, seguro e eficaz para o TEPT seria nada menos que um avanço: “A terapia assistida por MDMA seria o primeiro novo tratamento para o TEPT em mais de duas décadas”, disse a Dra. Berra Yazar-Klosinski, autora sênior do estudo, ao The New York Times.





“Os pacientes com TEPT podem sentir alguma esperança”, acrescentou Yazar-Klosinski.

