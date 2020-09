EcoRodovias: Tráfego de veículos entre 16/03 e 06/09 é 13,3% menor que em 2019

A EcoRodovias divulgou os números prévios de tráfego nas rodovias que administra entre os dias 16 de março e 06 de setembro. Neste período, houve queda de 13,3% na comparação com o intervalo entre 18 de março e 08 de setembro de 2019. No total de 2020 na comparação com o ano passado, a queda acumulada é de 6,3%.

Levando-se em conta somente as concessões comparáveis, houve recuo de 17,2% no tráfego entre março e o começo de setembro, e de 11,7% no ano. Saem deste cálculo as concessões Eco135 e Eco050.

Os maiores recuos registrados pela EcoRodovias foram na concessão Ecopistas, de 30,5% entre março e o último domingo, e na Ecoponte, de 28,9%. Houve um aumento nesta base de comparação, na Ecovia Caminho do Mar, de 7,4%.

