EcoRodovias: tráfego cai 20,3% entre 16/3 e 16/6 ante período equivalente de 2019

A EcoRodovias divulgou novos números prévios do tráfego em suas rodovias no período de 16 de março a 16 de junho ante período equivalente de 2019 (18/3 a 18/6), no qual teve queda de 20,3%. No acumulado do ano, o recuo é de 6,4%. No total comparável, que desconsidera a cobrança de pedágio na Eco135 e Eco050, foi registrada queda de 25% no tráfego do período e de 13,1% no acumulado do ano.

