EcoRodovias tem lucro líquido de R$ 230,3 mi no 3º trimestre, alta anual de 90%

A EcoRodovias reportou lucro líquido de R$ 230,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, 90% acima do registrado no mesmo período de 2022.

A companhia atribui o crescimento do lucro líquido ao avanço do Ebitda ajustado, que subiu 86% na mesma base comparativa, para R$ 1,020 bilhão. A margem Ebitda ajustada ficou em 74,2%, 6,3 pontos porcentuais maior do que um ano antes.

O Ebitda ajustado foi impulsionado pelo crescimento do tráfego de veículos, reajustes das tarifas de pedágio e início da cobrança de pedágio pela EcoRioMinas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste, segundo a companhia.

O Ebitda comparável, desconsiderando o início da cobrança de pedágio pela EcoRioMinas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste, apresentou aumento de 20,7% no terceiro trimestre de 2023, para R$ 704 milhões.

Já a receita líquida ajustada da EcoRodovias atingiu R$ 1,439 bilhão entre julho e setembro, alta de 62,5%. No critério comparável, houve crescimento de 14%, para R$ 1,004 bilhão.

A alavancagem consolidada da companhia fechou setembro em 3,5 vezes, redução de 0,4 vez em relação a junho de 2023, quando a taxa era de 3,9 vezes.

