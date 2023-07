EcoRodovias reverte prejuízo e lucro líquido vai a R$ 123,7 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 18:44 Compartilhe

A EcoRodovias reportou lucro líquido de R$ 123,7 milhões no segundo trimestre de 2023, revertendo prejuízo líquido de R$ 13,1 milhões no mesmo período do ano passado.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 918,2 milhões entre abril e junho, avanço de 98,3% ante um ano antes. Já a margem Ebitda ajustada ficou em 71,6%, 11 pontos porcentuais acima na mesma base comparativa.

Já o Ebitda comparável, desconsiderando o início da cobrança de pedágio pela EcoRioMinas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste, apresentou aumento de 34,7% no período, chegando a R$ 661,1 milhões, devido principalmente ao crescimento do tráfego de veículos, reajustes das tarifas de pedágio e à manutenção dos custos caixa.

A receita líquida consolidada foi de R$ 1,282 bilhão, alta anual de 67,8%, com destaque para o início da cobrança de pedágio pela EcoRioMinas (parcialmente em setembro/22 e março/23), Ecovias do Araguaia em outubro/22 e EcoNoroeste (parcialmente em maio/23). A receita líquida comparável registrou um aumento de 22,1% na mesma base de comparação, para R$ 933,1 milhões.

Os investimentos (capex) da EcoRodovias atingiram R$ 924 milhões no segundo trimestre de 2023. Considerando o pagamento da outorga da EcoNoroeste, o capex atingiu R$ 2,209 bilhões.

A dívida líquida, por sua vez, aumentou 16,7%, para R$ 11,925 bilhões, ante os R$ 10,220 bilhões apresentados ao fim do primeiro trimestre de 2023. A alavancagem, medida pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 3,9 vezes, mantendo o patamar do trimestre passado.

