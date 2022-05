Ecorodovias obtém concessão do sistema Rio-Valadares

SÃO PAULO, 23 MAI (ANSA) – O consórcio Ecorodovias, controlado pela empresa italiana de infraestrutura ASTM, venceu a licitação para administrar o sistema rodoviário federal entre Rio de Janeiro (RJ) e Governador Valadares (MG).

O pacote inclui as estradas BR-116, 493 e 465, com uma extensão total de 727 quilômetros. O leilão foi promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e a Ecorodovias venceu a disputa com um ágio de 3,11% sobre a tarifa básica de pedágio.





Com isso, a Ecorodovias se torna a principal concessionária de estradas no Brasil, com uma rede total de 4,1 mil quilômetros.

Por meio de um comunicado, o CEO da ASTM, Umberto Tosoni, disse que a concessão do sistema Rio-Valadares representa um “importante sucesso para o grupo”.

“É coerente com nossa estratégia de crescimento no país, em particular em áreas de alto potencial de desenvolvimento.

Permite uma geração de caixa imediata graças ao pedagiamento de algumas estações, beneficiando-se, entre outras coisas, dos volumes de tráfego na rodovia Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro”, acrescentou.

Já a Embaixada da Itália em Brasília divulgou uma nota felicitando a Ecorodovias pelo resultado. “A Embaixada da Itália parabeniza a Ecorodovias pela adjudicação do concurso para a gestão dos mais de 720 km de rodovias que unem Rio de Janeiro e Governador Valadares, no estado de Minas Gerais”, afirma o comunicado.

A concessão valerá por 30 anos e prevê cerca de R$ 11 bilhões em investimentos. (ANSA).