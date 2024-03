EcoRodovias anuncia metas de sustentabilidade até 2030

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/03/2024 - 13:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 16 MAR (ANSA) – A EcoRodovias, do grupo italiano Astm, anunciou nesta sexta-feira (15) novas metas de sustentabilidade até 2030, incluindo redução de emissões, maior diversidade nos quadros de liderança e mais segurança.

A empresa de infraestrutura assumiu o compromisso de alcançar objetivos em 10 pilares estratégicos, as chamadas vias de sustentabilidade.

Em termos de emissões diretas, a companhia mira reduzi-las em 42%, além de diminuir em 11% as emissões indiretas.

Entre os meios para alcançar esse fim, estão a pesagem de veículos em movimento na velocidade da via, o uso de material asfáltico reciclado e a implementação de usinas fotovoltaicas, todas medidas já em andamento.

Para o futuro, os planos incluem a instalação de 112 pontos de recarga para veículos elétricos até 2026.

“Sustentabilidade sempre foi importante para a EcoRodovias, já faz 13 anos que a companhia integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3. Agora, o grupo está maduro o suficiente publicarmos metas mais objetivas, já temos projetos rodando com resultados expressivos”, garantiu a diretora de sustentabilidade da empresa, Monica Jaen.

Além da estratégia climática, a EcoRodovias criou parâmetros específicos para atingir metas de diversidade e equidade. A companhia quer ter 45% de mulheres na liderança, e 50% até 2030, além de 35% de pessoas negras nesses cargos.

Em segurança, os principais objetivos são a redução de 50% nos acidentes fatais de trânsito nas vias administradas pela companhia, e a diminuição, na mesma ordem, da taxa de lesões não fatais de colaboradores.

A EcoRodovias conta com a maior extensão de malha rodoviária do Brasil, administrando 11 concessões de rodovias, totalizando 4,7 mil quilômetros, em oito estados e em todas as regiões.

