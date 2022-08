Economistas projetam recessão no Chile após PIB do 2º tri abaixo do esperado

reuters 18/08/2022 - 14:03 Compartilhe

Por Fabian Cambero e Gabriel Araujo

SANTIAGO (Reuters) – O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Chile ficou abaixo das expectativas no segundo trimestre de 2022, mostraram dados do banco central chileno nesta quinta-feira, levando economistas a prever uma possível recessão à medida que o estímulo relacionado à pandemia é desfeito.

A economia do país andino cresceu 5,4% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, mas não apresentou crescimento em relação aos três meses anteriores em termos ajustados sazonalmente.

Economistas consultados pela Reuters esperavam expansão de 5,7% sobre um ano antes e de 0,3% em relação ao trimestre anterior.

O desempenho destacou a luta do Chile para crescer à medida que o banco central aperta agressivamente sua política monetária para controlar a inflação crescente, que atingiu uma máxima em quase três décadas no mês passado.

O banco central disse em um relatório que os dados foram mistos entre os setores, com cuidados pessoais e transportes alimentando o crescimento das atividades de serviços, enquanto as atividades de mineração e agricultura caíram na comparação anual no maior produtor de cobre do mundo.

No primeiro trimestre, a economia do Chile havia recuado 0,8% em relação aos três meses anteriores, perdendo terreno após uma sólida recuperação ante a desaceleração da pandemia no ano passado.

(Reportagem de Fabian Andres Cambero e Gabriel Araujo)