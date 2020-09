Economista-chefe do BCE pede atenção a impactos da pandemia em cada setor

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, reforçou nesta sexta-feira, 4, que as autoridades monetárias precisam se atentar à crise do coronavírus, mas também os impactos da pandemia em cada setor e, ainda, aos desdobramentos de ferramentas de estímulo adotadas.

“É claro que os bancos centrais têm de estabilizar os mercados. Mas é preciso ver as nuances”, declarou, em breve fala antes do painel “Os limites da estabilização monetária durante a pandemia”, afirmou, em evento organizado pelo BCE para acadêmicos.

