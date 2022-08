Economista-chefe diz que BoE não é capaz de controlar inflação em alta frequência

Estadão Conteúdo 10/08/2022 - 14:47 Compartilhe

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, disse nesta quarta-feira, 10, que instituição não é capaz de controlar a inflação em “alta frequência”. “É preciso cuidado ao dizer que poderíamos ter controlado inflação se subíssemos juros antes”, afirmou em sessão de perguntas e respostas virtual do BoE.

Uma das principais razões para a alta inflação é o aumento nos preços de energia, que começou a predominar em outubro ou novembro do ano passado, disse. “Assim que vimos alta de preços de energia, subimos os juros.”

Pill afirmou ainda que, no ponto de vista da política monetária, tornar a economia mais produtiva agora é garantir um ambiente mais estável.

Também notou que as pressões inflacionárias no Reino Unido se diferem “crucialmente” das dos Estados Unidos. No primeiro, destacou o gás e, no segundo, a forte demanda de consumidores.