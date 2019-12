“Economia paulista cresceu mais do que a dos EUA”, diz Meirelles

Devido à política de estímulos do governo de São Paulo ao desenvolvimento de vários setores que são a locomotiva do crescimento, como a indústria automobilística, o estado de São Paulo foi o que mais cresceu em todo o país, muito acima do próprio país como um todo. Segundo o Seade, instituto paulista que mede os índices de desenvolvimento econômico, São Paulo gerou 291 mil novos empregos em 2019, sendo a unidade da federação que mais cresceu nesse ítem. O aumento dos empregos foi reflexo direto da alta do Produto Interno Bruto (PIB) do estado que subiu, neste ano, 2,6%, mais do que o dobro da taxa anual do Brasil, que vai subir apenas 1%. Como lembra o secretário da Fazenda do estado, Henrique Meirelles, se São Paulo fosse um País, o estado registraria em 2019 a quinta mais alta taxa de crescimento do mundo, ficando atrás da Índia (+ 6,1%), China (+6,1%), Indonésia (+5%) e Paquistão (+3.3%). São Paulo ficaria à frente inclusive dos Estados Unidos que cresceu, em 2019, 2,4%. Em entrevista exclusiva à ISTOÉ, Henrique Meirelles afirma que o crescimento da economia paulista em 2019 se repetirá em 2020, quando o estado deverá continuar crescendo mais do que a economia brasileira: ele estima uma alta do PIB de São Paulo em 3% neste novo ano, como reflexo da política do estado no estímulo à iniciativa privada.

São Paulo gerou 291 mil novos empregos em 2019, que, segundo o Seade, foi a unidade da federação que mais empregos gerou. O que motivou esse desempenho?

O excelente desempenho é explicado pelo aumento da atividade econômica no estado. O ritmo de crescimento do PIB paulista mostra que a economia de São Paulo está crescendo à maior taxa desde 2013 e, portanto, gerando mais empregos, o que é decorrência direta da atividade econômica.

Quais por setores que impulsionaram a maior criação de empregos em São Paulo?

Os setores com maior geração de vagas no estado foram o comércio e principalmente os serviços, resultado em linha com os dados do IBGE, que mostram um crescimento elevado do consumo das famílias no estado. Contudo, vale notar que a geração de vagas é generalizada. Setores como indústria e construção civil também tiveram uma abertura relevante de vagas.

Para 2020 a previsão é dos empregos continuarem crescendo no estado?

Sim, para 2020 a previsão é de crescimento ainda maior do emprego no estado, pois a previsão é de aceleração do crescimento da economia paulista para 3% em 2020. Nesse contexto, o mercado de trabalho seguirá melhorando muito em São Paulo.

Pode se dizer que o aumento dos empregos em SP se deve ao fato da economia paulista ter subido o dobro do que a brasileira?

É exatamente isso. O desempenho do mercado de trabalho é resultado direto do crescimento do PIB no Estado, que em 2019 atingiu a impressionante marca de 2,6%. Com maior crescimento, as empresas aumentaram a produção e contrataram mais trabalhadores. Assim, quando crescemos mais, teremos um mercado de trabalho ainda melhor, com maior geração de empregos.

Além do PIB paulista, também a arrecadação de ICMS foi maior em SP? Quem foi beneficiado por isso?

O crescimento do ICMS decorreu do crescimento da economia, o que permitiu uma maior arrecadação dos municípios. Com isto, houve não só uma melhora relevante dos serviços prestados pelo estado, como também pelos municípios, beneficiando todos os 46 milhões de paulistas.