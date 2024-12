Economia palestina foi devastada pela guerra em Gaza, diz Banco Mundial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2024 - 16:00 Para compartilhar:

A guerra na Faixa de Gaza provocou uma “mudança sem precedentes na história recente” da economia palestina, totalmente devastada pelos ataques israelenses lançados desde outubro de 2023, informou nesta segunda-feira (16) o Banco Mundial (BM).

De acordo com os mais recentes dados do BM, o Produto Interno Bruto (PIB) desse território palestino despencou 86% no final do primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.

No total, o impacto para a economia palestina como um todo representa uma queda de 33,6% no PIB, devido também às tensões causadas na Cisjordânia (queda de 23,3% no PIB) pelas operações militares e o aumento das ações de colonos israelenses.

Além disso, em outubro, a inflação disparou quase 300% em 12 meses, em um território onde 1,9 milhão de pessoas, de uma população de 2,1 milhões antes do início do conflito, já haviam sido deslocadas, a maioria delas várias vezes.

Os preços dos alimentos subiram 440% em um ano, enquanto os da energia cresceram mais de 200%, devido às grandes interrupções no fornecimento e à dificuldade de entregar ajuda alimentar aos necessitados.

Como consequência, 91% da população de Gaza enfrenta uma grave insegurança alimentar, incluindo 875 mil pessoas em situação de emergência e 345 mil em situação de extrema urgência, segundo o BM.

