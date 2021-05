Economia opina por inclusão de armazéns da Conab e trechos de ferrovia em PPI

Brasília, 28 – O Ministério da Economia opinou pela qualificação de armazéns e imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, é uma das etapas necessárias para a concessão ou privatização dos ativos – a palavra final é do presidente da República.

Em outra resolução, também publicada nesta sexta-feira, a Economia opina pela qualificação no PPI de trechos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste – trechos II (Caetité/BA – Barreiras/BA) e III (Barreiras/BA – Figueirópolis/TO).

