Economia dos EUA supera as expectativas de crescimento no segundo trimestre

O PIB dos EUA cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre de 2024, 2,8% em projeção anual, contra 1,4% no primeiro trimestre, de acordo com a primeira estimativa do Departamento de Comércio, divulgada nesta quinta-feira (25).

Os analistas estavam prevendo um crescimento mais forte no segundo trimestre do ano, embora de menor magnitude (1,9%) para o período de abril a junho, de acordo com o consenso publicado pelo Briefing.com. Os EUA medem o crescimento de sua economia no trimestre em uma projeção de 12 meses com base nas condições no momento da medição.

Na comparação trimestral, o crescimento é de 0,7%, contra 0,4% entre o primeiro trimestre deste ano e o último trimestre do ano passado.

O Departamento de Comércio explica esse fortalecimento do crescimento por um “aumento nos gastos dos consumidores com bens e serviços” e “um crescimento no investimento em estoques privados” nas empresas.

Esses dados são uma boa notícia para o presidente Joe Biden e sua vice-presidente, Kamala Harris, que será a candidata do Partido Democrata para as eleições presidenciais de 5 de novembro e buscará defender as conquistas econômicas do governo como argumento de campanha.

Biden elogiou o crescimento econômico robusto, prova, segundo ele, de que o país tem a “economia mais forte” do mundo.

Em uma declaração nesta quinta-feira, o presidente, que na quarta-feira explicou em um discurso por que desistiu da corrida para apoiar Harris, disse: “A vice-presidente e eu continuaremos a lutar pelo futuro dos Estados Unidos”.

– Opinião do mercado –

Os dados podem preocupar os investidores, que esperam algum enfraquecimento na economia dos EUA para sustentar uma decisão de corte de taxas pelo Federal Reserve (Fed, banco central) a partir de setembro.

O Departamento de Comércio divulgará nesta sexta-feira o índice de inflação PCE, a medida mais observada pelo Fed para determinar a política monetária.

A inflação foi moderada em 2023, mas se estabilizou em um nível acima da taxa anual de 2% almejada pelo Fed, que ainda não flexibilizou a política monetária como os mercados esperam.

O mercado financeiro esperava três cortes nas taxas em 2024 e nenhum ocorreu até o momento. As taxas estão em máximas de mais de 20 anos, entre 5,25 e 5,50%.

As taxas altas tornam o crédito mais caro e esfriam o consumo e o investimento, reduzindo, assim, as pressões sobre os preços. Elas são, portanto, um mecanismo de controle da inflação.

O mercado agora espera um primeiro corte nas taxas na reunião do FOMC de 17 e 18 de setembro, de acordo com o FedWatch, uma ferramenta de acompanhamento de expectativas do CME Group. Não deve haver cortes nas taxas na reunião da próxima semana.

“Para o Fed, esses dados apoiam a ideia de uma abordagem cautelosa” para os cortes nas taxas, disse a economista-chefe da HFE, Rubeela Farooqi, em uma nota. “Com a inflação se moderando lentamente, continuamos a acreditar que um corte nas taxas é o cenário mais plausível”, acrescentou ela.