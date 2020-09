Economia dos EUA pode melhorar sem novo pacote de ajuda, diz conselheiro de Trump

A economia dos Estados Unidos pode melhorar sem um pacote de ajuda adicional, estimou o conselheiro financeiro da Casa Branca Larry Kudlow nesta segunda-feira(21).

“Temos uma … reativação que se alimenta sozinha, com uma economia que cresce rapidamente depois de ter caído muito”, disse Kudlow à imprensa. No entanto, reconheceu que “a batalha não acabou”.

Democratas e republicanos tentam há quase dois meses chegar a um acordo sobre um novo pacote de ajuda para lares, empresas, escolas e cidades afetadas pela pandemia de coronavírus, menos de dois meses antes das eleições presidenciais.

Essas negociações estão focadas em um plano que “contém alguns elementos que poderiam ajudar” a economia, mas “não acredito que a reativação dependa desse programa de assistência”, considerou o assessor do presidente Donald Trump.

O governo desbloqueou no final de março cerca de 2,2 bilhões de dólares em auxílios no âmbito do plano “Cares Act”, que somava meio bilhão de dólares no final de abril.

Muitos especialistas – incluindo funcionários do Federal Reserve – consideram um novo pacote de ajuda crucial para a recuperação da economia.

Além desse plano, os dois partidos no Congresso devem negociar o orçamento antes do final do ano fiscal, em 30 de setembro.

