Economia dos EUA deve evitar recessão, mas vai crescer bem menos, afirma Conference Board

A atividade econômica nos EUA já não enfrenta uma ameaça iminente de recessão, embora ainda deva enfraquecer, mesmo com uma recuperação na confiança dos consumidores, diz o Conference Board. A instituição disse nesta terça-feira, 20, que o seu Índice Econômico Principal caiu 0,4% em janeiro, depois de ter caído 0,2% em dezembro.

A expectativa era de que o índice caísse um pouco menos, recuando 0,3%, de acordo com um consenso de economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O índice já não prevê uma recessão em 2024, embora o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) ainda deva abrandar para perto de 0% durante o segundo e terceiro trimestres, acrescentou o Conference Board, em nota.

Isso ocorre em meio a uma melhoria consistente no sentimento entre os consumidores nos EUA, com a métrica do próprio The Conference Board para a confiança do consumidor atingindo o maior nível em dois anos em janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires

