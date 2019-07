Economia dos EUA desacelera no segundo trimestre

O ritmo de crescimento anual da economia dos EUA sofreu uma desaceleração no segundo trimestre do ano, a 2,1%, um ponto percentual a menos do que no primeiro trimestre, mas acima do 1,8% previsto por analistas – aponta uma primeira estimativa do governo publicada nesta sexta-feira (26).

O crescimento se mantém sólido, porém, impulsionado pelo consumo das famílias, que registrou a maior taxa de crescimento em um ano e meio (+ 4,3%). Esse avanço compensou o fato de as empresas terem aproveitado seus estoques, em vez de aumentarem sua produção, reduzindo seus investimentos em 0,6%.

Prejudicadas não apenas pelas incertezas que cercam os conflitos comerciais do presidente Donald Trump, mas também pela fraqueza da economia global, as trocas comerciais afetaram a expansão trimestral dos Estados Unidos.

As exportações caíram 5,2%, seu pior declínio em nove meses, quando o governo Trump iniciou seu confronto comercial com a China.

O Departamento do Comércio publicou uma revisão da economia do país nos últimos cinco anos, o que mostra que o crescimento no final de 2018 foi muito inferior ao estimado (1,1% no 4º trimestre, em vez de 2,2%), período em que o Fed (o Banco Central americano) elevou as taxas de juros.

O Banco Central também revisou para baixo o crescimento do último trimestre de 2017 até o último de 2018.

Nesse período, o PIB americano aumentou 2,5%, e não os 3,1% estimados anteriormente, abaixo da barreira de 3% reivindicada pelo presidente Trump.