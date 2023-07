Economia dos EUA criou 209.000 empregos em junho, abaixo do esperado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 10:15 Compartilhe

O mercado de trabalho se enfraqueceu em junho nos Estados Unidos, segundo dados do Departamento do Trabalho, com menos empregos criados do que o esperado, um sinal de que a economia pode estar esfriando.

A maior economia do mundo criou 209.000 empregos no mês passado, em comparação com 220.000 esperados pelos analistas. Esse número pode ser comparado com o dado revisado de 306.000 empregos em maio. A taxa de desemprego caiu ligeiramente, de 3,7% para 3,6%, um nível historicamente baixo.

