Economia dos EUA criou 209.000 empregos em junho, abaixo do esperado

O mercado de trabalho perdeu força em junho nos Estados Unidos, segundo dados do Departamento do Trabalho, com menos empregos criados do que o esperado, um sinal de que a economia pode estar esfriando.

A maior economia do mundo criou 209.000 empregos no mês passado, em comparação com 220.000 esperados pelos analistas. Esse número pode ser comparado com o dado revisado de 306.000 empregos em maio. A taxa de desemprego caiu ligeiramente, de 3,7% para 3,6%, um nível historicamente baixo.

A criação de empregos em abril também foi revisada para baixo, a 217.000. As revisões para abril e maio significam 110.000 empregos a menos do que o estimado inicialmente.

É o setor público que arrasta a geração de empregos, assim como os setores de saúde, assistência social e construção, detalhou o Departamento do Trabalho.

Sinal de enfraquecimento do mercado de trabalho, a média de empregos gerados por mês nos primeiros seis meses do ano é bem inferior à média de todo o ano de 2022 (278.000 ante 399.000 empregos por mês).

Por outro lado, o salário/hora médio voltou a subir, 0,4% em junho em relação a maio, e 4,4% em 12 meses, pouco acima do esperado pelo mercado.

As empresas privadas dos Estados Unidos criaram 497.000 postos de trabalho em junho, muito acima dos meses anteriores e das expectativas. Esse número foi impulsionado, sobretudo, por um forte aumento do setor de hotelaria, de acordo com a pesquisa mensal ADP/Stanford, divulgada na quinta-feira.

O relatório levou os mercados de ações a território negativo, porque sustenta a projeção de novos aumentos das taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central) para esfriar a economia.

Nesta sexta-feira, após a divulgação dos dados nacionais do emprego, o mercado voltou a estar ligeiramente positivo no caso do Nasdaq e do S&P 500, e estável no caso do índice Dow Jones de Wall Street.

