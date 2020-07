Economia dos EUA crescerá 20% no 3T e 4T de 2020, diz assessor de Trump

O crescimento econômico nos Estados Unidos será da ordem de 20% no terceiro e quarto trimestres do ano, estimou o consultor econômico da Casa Branca neste domingo, apesar do fato de a recuperação estar ligada ao surto de COVID-19.

“Não nego que alguns estados, em uma situação crítica (devido à pandemia), tenham uma recuperação moderada. Mas, no geral, as perspectivas são muito positivas e acho que haverá uma recuperação em forma de V”, disse Larry Kudlow, consultor econômico do presidente Donald Trump, à CNN.

Uma forte recuperação após uma recessão profunda é chamada de “V”.

“Ainda acredito que haverá uma taxa de crescimento de 20% no terceiro e quarto trimestres”, acrescentou.

O governo dos EUA deve divulgar sua primeira estimativa do Produto Interno Bruto para o segundo trimestre desta quinta-feira, marcada pela paralisação da economia no auge da crise da saúde.

O Fundo Monetário Internacional estimou que, para o trimestre de abril a junho, o PIB dos Estados Unidos sofreu uma contração de 37% anuais.

Kudlow reconheceu que o ritmo da recuperação pode estar em debate, mas observou que os indicadores econômicos marcam a recuperação, citando, em particular, o aumento significativo nas vendas no varejo em maio e junho e a forte recuperação no setor automobilístico.

Até o momento, o Federal Reserve (Fed, banco central) tem sido cauteloso com a taxa de recuperação no segundo semestre.

O Fed espera uma queda de 6,5% no PIB dos EUA em 2020, uma forte recuperação de 5% em 2021 e um crescimento de 3,5% em 2022.

Veja também