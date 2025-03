Economia do Reino Unido cresceu um pouco mais do que o esperado em 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu um pouco mais do que o esperado no ano passado, 1,1%, superando a estimativa inicial de 0,9%, anunciou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

“A economia britânica cresceu um pouco mais fortemente do que o estimado previamente no primeiro semestre do ano passado, mas continua mostrando pouco crescimento desde o verão” (hemisfério norte, inverno no Brasil), afirmou o economista-chefe do ONS, Grant Fitzner, na rede social X.

O primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer tem como prioridade o crescimento, que desacelerou desde sua chegada ao poder, em julho do ano passado.

Diante da falta de crescimento e para sanear as contas públicas, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, anunciou na quarta-feira cortes de bilhões de libras para equilibrar a balança.

ode/zap/pc/meb/fp