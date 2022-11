Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 17/11/2022 - 9:03 Compartilhe

LONDRES (Reuters) – A economia do Reino Unido deve encolher 1,4% em 2023, disse o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, nesta quinta-feira, citando as últimas projeções do Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR).

A expectativa anterior do OBR, publicada em março, era de crescimento de 1,8%.

Desde então, a economia britânica está sob pressão devido a uma taxa de inflação agora acima de 11%, desaceleração da economia global e volatilidade política e financeira causada pelo breve mandato de Liz Truss como primeira-ministra.

O Produto Interno Bruto previsto pelo OBR crescerá 1,3% em 2024 e 2,6% em 2025, disse Hunt, em comparação com as previsões anteriores do escritório de crescimento de 2,1% e 1,8%, respectivamente.

(Reportagem de David Milliken)

