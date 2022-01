Economia do Reino Unido finalmente supera nível pré-pandemia em novembro

Por William Schomberg e Alistair Smout

LONDRES (Reuters) – A economia do Reino Unido cresceu com força em novembro para finalmente ultrapassar seu tamanho visto pouco antes do primeiro lockdown contra a Covid-19, mostraram dados oficiais nesta sexta-feira.

A quinta maior economia do mundo cresceu 0,9% em novembro –antes da última onda de infecções por Covid-19 e restrições para muitas empresas–, leitura muito maior do que o esperado e que a deixa 0,7% acima do patamar registrado em fevereiro de 2020, disse a agência de estatísticas britânica.

Economistas consulados pela Reuters projetavam crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em novembro.

“É fantástico ver o tamanho da economia de volta a níveis pré-pandemia em novembro — prova da determinação e coragem do povo britânico”, disse o ministro das Finanças, Rishi Sunak.

A economia britânica encolheu mais de 9% em 2020, uma das maiores perdas entre os países ricos do mundo devido à pandemia.

