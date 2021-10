Economia do México encolhe 1,6% em agosto ante julho

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O crescimento econômico do México desacelerou em agosto, arrastado por atividades do setor primário, como agricultura, pesca e silvicultura, bem como por atividades terciárias, que incluem serviços e varejo, mostraram dados da agência nacional de estatísticas do país (Inegi) nesta segunda-feira.

A atividade econômica recuou 1,6% em agosto na comparação com julho, em dado com ajuste sazonal, com as atividades primárias em baixa de 2,4% e as atividades terciárias, de 2,5%, segundo os dados.

As atividades secundárias, que englobam produção fabril, mineração, construção e geração, transmissão e distribuição de energia, aumentaram 0,4% em agosto ante julho, em termos dessazonalizados.

Em relação a agosto do ano passado, a atividade econômica cresceu 4,3%, mostraram os dados sem ajuste sazonal.

(Por Anthony Esposito)

