Economia destina crédito suplementar para BNB, Dataprev, Codeba e Petrobras

O Ministério da Economia abriu ao orçamento de investimento da União crédito suplementar no valor de R$ 3,126 bilhões, em favor do Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), da Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba) e da Petrobras. A Portaria com a destinação dos recursos está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 7.

Por se tratar de crédito suplementar, os recursos são oriundos de repasses do Tesouro Nacional para aumento do patrimônio líquido e de anulações parciais de outras dotações orçamentárias.

A íntegra da Portaria e os anexos com os valores destinados para cada órgão podem ser conferidos no seguinte endereço na internet: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/12/2020&jornal=515&pagina=24&totalArquivos=197

