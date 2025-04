Economia de guerra de Putin não pode escapar de blitz comercial de Trump, dizem analistas

A Rússia desviou das tarifas do “Dia da Libertação”, mas Moscou ainda está perigosamente exposta à guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por uma razão: o petróleo.

A indústria é tanto o motor da economia do Kremlin quanto a principal fonte de vulnerabilidade; petróleo e gás constituem cerca de um terço das receitas do orçamento.

Os preços globais do petróleo bruto caíram este mês e permanecem voláteis após temores de recessão. A mistura Urals, referência da Rússia, está abaixo de US$ 55 por barril, abaixo da meta no orçamento, de cerca de US$ 70. Analistas dizem que, se os preços permanecerem baixos, a economia russa enfrentará pouso forçado.

O declínio ocorre em um momento precário para Moscou: sua economia já estava desacelerando antes da queda no preço do petróleo, e o Kremlin está engajado em negociações com os EUA sobre um cessar-fogo na Ucrânia. Moscou tem adiado as conversas de paz, calculando que ganhos no campo de batalha lhe darão mais alavancagem para concessões máximas.

Embora os preços atuais do petróleo provavelmente não levem o presidente russo, Vladimir Putin, a abandonar sua campanha militar, uma queda mais profunda poderia alterar seu cálculo.

“Se o preço do petróleo permanecer baixo, eles vão sentir a pressão, e já começam a sentir,” disse Elina Ribakova, membro sênior não residente no Instituto Peterson para Economia Internacional, sediado em Washington. “Se isso continuar, eles enfrentarão uma situação de escolher entre armas ou manteiga.”

O estado de segurança nacional de Putin é, de muitas maneiras, construído sobre a riqueza do petróleo. Uma queda catastrófica no preço do petróleo na década de 1980 contribuiu para a dissolução da União Soviética. Uma recuperação em 1999, quando Putin foi nomeado primeiro-ministro russo, ajudou sua ascensão ao poder. Por essa razão, o governo considera uma queda nos preços do petróleo como uma ameaça à segurança nacional.

O lugar central do petróleo na economia russa vai além dos cofres do Estado. Uma contração teria impactos em cadeia em comunidades inteiras que são organizadas ao redor e sustentadas pela extração e refino de petróleo bruto.

Sergey Vakulenko, ex-executivo de energia russo e membro sênior do Carnegie Russia Eurasia Center, estima que a Rússia perde cerca de US$ 25 bilhões por ano para cada queda de US$ 10 no preço do petróleo.

Ainda assim, analistas dizem que os preços do petróleo precisariam permanecer baixos por um período prolongado para ter um efeito nos planos de guerra de Moscou. Moscou obtém munições pesadas da Coreia do Norte e produz seu próprio aço para tanques e maquinário. A China apoiou Moscou economicamente durante toda a guerra.

Logo depois que Trump assumiu, a administração sinalizou que poderia tentar forçar Moscou a fazer a paz ao pedir um aumento na produção de petróleo nos EUA e na Arábia Saudita.

Se a guerra comercial continuar, “isso geralmente leva a uma diminuição na economia mundial e na demanda por nossos recursos energéticos,” disse Elvira Nabiullina, governadora do banco central russo.