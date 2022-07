Economia da Itália cresce 1% no segundo trimestre

SÃO PAULO, 29 JUL (ANSA) – A economia da Itália cresceu 1% no segundo trimestre de 2022, em comparação com os três meses anteriores, de acordo com dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).







Com isso, o produto interno bruto italiano (PIB) emendou seis trimestres seguidos de expansão e ainda acelerou o crescimento em relação à alta de 0,1% vista entre janeiro e março.

Ainda segundo o Istat, o aumento na comparação com o segundo trimestre de 2021 é de 4,6%. O resultado foi puxado pela expansão da indústria e dos serviços, que compensou a contração no segmento de agricultura, silvicultura e pesca.

“A fase expansiva do PIB continua pelo sexto trimestre consecutivo, em aceleração em relação ao primeiro trimestre do ano”, comentou o instituto. O crescimento adquirido para 2022 até o momento é de 3,4%.

Inflação – O Istat também apontou uma leve desaceleração na inflação em julho, com taxa de 7,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em junho, o índice havia ficado em 8%, maior valor desde janeiro de 1986.

Motor da alta nos preços em 2022, o componente de energia viu sua inflação passar de 48,7% em junho para 42,9% em julho, dando um pequeno sinal de alívio na pressão exercida pelos efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia, segunda maior produtora mundial de gás natural.

Por outro lado, a cesta básica italiana registrou alta de 9,1%, maior aumento desde setembro de 1984. (ANSA).