Economia da China melhorou, mas meta de crescimento de 5% é desafio, avalia Capital Economics

A Capital Economics avalia que os dados de produção industrial e de vendas no varejo da China sugerem que a economia do país segue melhorando, em um movimento que deverá se estender pelos próximos meses. A consultoria ressalta, entretanto, que alcançar a meta do governo de “cerca de 5%” de crescimento econômico em 2024 “ainda parece um desafio”. A projeção da Capital Economics é de uma melhora ainda mais acentuada no curto prazo, mas a recuperação poderá se revelar de curta duração devido aos “desafios estruturais da economia” e, em particular, à queda nas vendas de imóveis.

