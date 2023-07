Economia da China cresce 6,3% no 2º trimestre

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 17/07/2023 - 6:40 Compartilhe

A economia da China cresceu 6,3% no segundo trimestre em relação ao ano anterior devido a uma base baixa, com o ímpeto desacelerando após uma forte reabertura no primeiro trimestre.

Em comparação com o primeiro trimestre, o produto interno bruto cresceu apenas 0,8% de abril a junho, segundo dados do National Bureau of Statistics (DNE). Os números ficaram abaixo das expectativas de um grupo de economistas.

+ EUA: Yellen defende redução de tensões com China, mas diz ser prematuro corte de tarifas

No ano passado, os rígidos bloqueios do Covid-19 causaram estragos na segunda maior economia do mundo, inclusive no centro financeiro de Xangai.

A economia recuperou fortemente no primeiro trimestre após o levantamento das restrições da pandemia, com o PIB a crescer 4,5%. No entanto, uma série de números econômicos nos últimos meses sugere que o ímpeto diminuiu. Os dados de segunda-feira mostram que o crescimento realmente perdeu força.

As vendas no varejo aumentaram 3,1% em junho, o crescimento mais lento desde dezembro, quando Pequim suspendeu a maioria das restrições pandêmicas. A produção industrial cresceu 4,4% em junho. Os investimentos em ativos fixos cresceram 3,8% no mesmo mês.

O desemprego juvenil atingiu outro recorde, com a taxa de desemprego entre 16 e 24 anos atingindo 21,3% em junho. Isso quebrou o recorde anterior de 20,8% estabelecido em maio.

