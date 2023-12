Economia da Alemanha terá recuperação nos próximos anos, afirma Bundesbank

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 8:00 Para compartilhar:

O Banco Central da Alemanha (Bundesbank) afirma que a economia do país deve se recuperar nos próximos anos, “embora com um atraso”. A partir de 2024, a nação europeia deve retornar a uma rota de expansão, com gradual ganho de velocidade, afirmou o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. O Produto Interno Bruto (PIB) ajustado pelo calendário deve crescer 0,4% no próximo ano, após uma queda modesta de 0,1% no atual, diz o BC, em relatório publicado nesta sexta-feira.

Em 2025 e 2026, a economia crescerá 1,2% e 1,3%, respectivamente. Comparado com as projeções de junho, a retomada deve ser adiada em cerca de três trimestres, dizem os especialistas da instituição. Houve redução em baixa mais forte em 2024 e corte mais leve para 2025. “O fato de que a recuperação ainda esta demorando é em parte causada pela demanda externa mais fraca que o esperado na indústria”, afirma. “Isso contém tanto a produção quanto as exportações. Além disso, o consumo privado está hesitante e os custos de financiamento mais altos freiam investimentos”, aponta.

O Bundesbank ainda comenta que o crescimento das exportações e a alta nos salários sustentam a recuperação. No caso da inflação, diz que ela está em queda, mas acrescenta que é cedo para dizer que está totalmente controlada. O núcleo da inflação atingiu seu pico neste ano, em 5,1%, e no próximo ano deve desacelerar de modo significativo, a 3,0%, prevê o BC alemão. Os níveis de emprego, por sua vez, devem seguir elevados, acrescenta.

