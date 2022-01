Economia da Alemanha cresce 2,7% em 2021 depois de encolher 4,6% em 2020

BERLIM (Reuters) – A economia da Alemanha não conseguiu retornar ao tamanho pré-pandemia em 2021, uma vez que a escassez de microchips afetou a produção na indústria automobilística e mais restrições contra a Covid-19 desaceleraram a recuperação da maior economia da Europa, mostraram dados nesta sexta-feira.

O Produto Interno Bruto (PIB) alemão cresceu 2,7% em 2021, depois de despencar 4,6% no ano de 2020, o primeiro da crise do coronavírus, de acordo com dados preliminares da Agência Federal de Estatísticas.

O resultado ficou em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters com analistas.

O dado significa que a produção econômica da Alemanha ainda estava 2% abaixo do nível de 2019, pré-crise, segundo a agência.

A quarta maior economia do mundo encolheu nos últimos três meses de 2021 depois de crescer nos dois trimestres anteriores, uma vez que o aumento nas infecções por coronavírus levou a renovadas restrições no varejo e no setor hoteleiro, disse a agência.

A estimativa inicial para o PIB do quarto trimestre indica contração entre 0,5% e 1,0%, completou um porta-voz.

Os principais motores do crescimento em 2021 foram um salto nas exportações e fortes gastos públicos para compensar o impacto do coronavírus, segundo a agência.

(Reportagem de Michael Nienaber, Riham Alkousaa e Miranda Murray)

