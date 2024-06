Economia, crimes, idade e aborto marcam debate entre Biden e Trump

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2024 - 0:41 Para compartilhar:

O primeiro debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump terminou marcado pelo ataque frontal do magnata contra os lapsos do atual presidente, que após hesitação inicial tentou uma recuperação na reta final.

O Republicano, conhecido por dominar as narrativas, atraindo os holofotes para si, utilizou toda a sua artilharia utilizando de mentiras, desde a agenda migratória até às guerras na Ucrânia e em Gaza, atacando o seu adversário, aparentemente fraco e difuso. Em determinado momento de hesitação do democrata, Trump afirmou: “Não creio que ele próprio saiba o que acabou de dizer”. Biden respondeu: “Você é um perdedor”.

Biden defendeu as sentenças dos condenados pelo ataque ao Capitólio. “Aqueles que estão presos desde 6 de janeiro merecem estar lá”, enfatizou sobre a posição do republicano, que descreveu a insurreição como um “protesto pacífico”, mesmo tendo terminado com cinco mortos.

Historicamente, os candidatos em exercício têm tido dificuldades no primeiro debate da sua campanha à reeleição. Foi o que aconteceu com Trump no primeiro debate de 2020, que perdeu para o adversário.

Idade

Tanto o presidente Joe Biden quanto Donald Trump enfrentaram uma questão antiga durante o debate, a idade. Questionado pelos moderadores, Biden, 81, lembrou aos eleitores que olhassem para o seu histórico e para a outra opção: Trump. “Primeiro, passei metade da minha carreira, fui criticado por ser a pessoa mais jovem na política”, disse Biden. “E agora sou o mais velho. Esse cara é três anos mais novo e muito menos competente.” Se eleito, Biden terá 85 anos no final de seu segundo mandato.

Trump então se gabou de ter feito dois testes cognitivos e tornado os resultados públicos. “Fiz dois testes, testes cognitivos, tirei nota máxima”. “Gostaria de vê-lo fazer um, só um, um bem fácil”, declarou o republicano.

Justiça

O democrata citou o escândalo envolvendo Trump e uma atriz pornô, o republicano usou problemas enfrentados pelo filho de Biden na Justiça. Biden afirmou que Trump é um “criminoso” e disse que o ex-presidente enfrenta problemas legais. No fim de maio, Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. Ele foi acusado de fraude contábil por ocultar um pagamento de US$ 130 mil para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels na eleição de 2016.

Biden acusou Trump de ter feito sexo com “uma atriz pornô”. O ex-presidente, por sua vez, rebateu: “Eu não fiz sexo com uma estrela pornô”.

Em seguida, o republicano repetiu que Biden é o pior presidente da história dos Estados Unidos. Trump citou duas vezes o nome de Hunter Biden, filho de Joe Biden. No início de junho, Hunter foi condenado na Justiça em um caso envolvendo a compra de um revólver, enquanto lutava contra o vício em drogas. O republicano também se referiu a Hunter Biden como “criminoso condenado”.

Economia

Biden criticou a política econômica do governo Trump: “Temos que pensar na economia que recebi do presidente Trump. Economia que estava em queda livre, muito mal gerenciada, as pessoas estavam morrendo devido à covid-19 e ele falou que as pessoas precisavam injetar químicos no braço. Vimos o desemprego aumentando e a gente teve que reconstruir tudo. E foi isso que começamos a fazer”.

Trump, por sua vez, afirmou que os EUA tiveram “a melhor economia na história do país” durante a gestão dele. “Foi tudo muito bem. Todos os

outros países nos copiavam. Tivemos a covid-19. E o que a gente fez? Gastamos o dinheiro necessário e depois tivemos uma ‘grande depressão’, semelhante a que tivemos em 1929, mas fizemos um trabalho excelente”.

Aborto

Sobre aborto, o republicano disse que não proibirá o acesso a medicamentos para aborto se for eleito. Trump também disse concordar

com a decisão da Suprema Corte do país, proferida recentemente, sobre pílula abortiva. No início deste mês, a Suprema Corte dos EUA rejeitou uma ação judicial que contestava a abordagem da Food and Drug Administration (agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos) para regulamentar uma pílula abortiva. A decisão permite que as pílulas sejam enviadas aos pacientes sem consulta médica presencial.

Biden afirmou apoiar a lei federal sobre o aborto. Para o presidente, essa é uma questão que deve ser tratada entre o médico e a mulher. O

democrata apontou que a maioria dos juristas não era contra o aborto, sendo essa ideia “ridícula”. O atual presidente apontou que Trump acha que os estados devem tomar essa decisão sobre o aborto, porém, há mulheres estupradas por membros da própria família e que precisam cruzar o estado para ter acesso ao procedimento.