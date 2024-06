Economia chinesa continuará se recuperando, apesar de desafios, avalia NBS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2024 - 11:15 Para compartilhar:

A economia da China continuará se recuperando apesar dos desafios atuais, em especial no que diz respeito à geração de empregos, afirmou a porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês), Liu Aihua, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, de acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Liu explicou que a China ainda enfrenta desafios em termos de emprego, visto que o país precisa gerar um grande volume de novas vagas e superar questões estruturais no mercado de trabalho.

“Mais adiante, impulsionados pelo desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade…esperamos que novas indústrias, novos formatos de negócios e novos modelos de negócios gerem um número crescente de negócios e empregos”, disse Liu, citada pela Xinhua.

A coletiva com Liu veio após o NBS divulgar uma série de dados econômicos da China, incluindo sobre produção industrial, vendas no varejo e o setor imobiliário.