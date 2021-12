Economia britânica quase para em outubro e reforça dúvidas sobre alta de juros

Por William Schomberg e Andy Bruce

LONDRES (Reuters) – A economia britânica mal cresceu em outubro, mesmo antes do surgimento da variante ômicron do coronavírus, diminuindo ainda mais as expectativas de que o banco central aumentará as taxas de juros na próxima semana pela primeira vez desde a epidemia.

O Produto Interno Bruto (PIB) registrou um aumento mais fraco do que o esperado de 0,1%, desacelerando acentuadamente em relação ao crescimento mensal de 0,6% em setembro.

Isso significa que a economia permaneceu 0,5% abaixo de onde estava em fevereiro de 2020, pouco antes de o Reino Unido entrar em seu primeiro bloqueio contra a Covid-19, disse o Escritório de Estatísticas Nacionais nesta sexta-feira.

“Sempre reconhecemos que pode haver solavancos em nosso caminho para a recuperação”, disse o ministro das Finanças, Rishi Sunak.

“Mas as primeiras ações que tomamos, nosso pacote de apoio econômico de 400 bilhões de libras e nosso programa de vacinas significam que estamos bem posicionados para mantermos nossa economia no caminho certo.”

Economistas ouvidos pela Reuters previam crescimento mensal do PIB de 0,4%.

