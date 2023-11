Economia britânica crescerá 0,6% este ano, segundo projeções oficiais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2023 - 12:08 Para compartilhar:

A economia britânica crescerá 0,6% este ano, em contraste com as projeções oficiais de março, que previam uma queda de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), anunciou nesta quarta-feira (22) o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt.

Por outro lado, o Órgão de Previsão Orçamentária (OBR) reduziu as previsões para o próximo ano, fixando o crescimento em 0,7%, e em +1,4% para 2025, acrescentou o ministro conservador, destacando que “se quisermos que estes números sejam maiores, precisamos de maior produtividade”.

Hunt apresentou nesta quarta-feira no Parlamento o orçamento de outono (boreal, primavera no Brasil) de seu governo, que busca estimular os investimentos e fomentar o “trabalho árduo” com reduções das contribuições sociais.

A atividade britânica foi particularmente afetada este ano pelos 14 aumentos das taxas de juros do Banco da Inglaterra no seu combate à inflação, que aumentaram o custo do crédito, e no mercado de trabalho as ofertas de emprego são cada vez mais escassas.

“Tomamos decisões difíceis para colocar a nossa economia de volta nos trilhos”, disse Hunt em seu discurso.

“O nosso plano para a economia britânica está funcionando, mas o trabalho não está concluído”, acrescentou, apresentando um orçamento focado na redução de impostos e no apoio às empresas, além do aumento das aposentadorias.

O ministro das Finanças destacou ainda a queda da inflação, reduzida em mais da metade em um ano, até 4,6% em outubro, e que a dívida pública britânica é inferior ao esperado durante o atual ano fiscal.

Hunt também anunciou reduções fiscais para as empresas no valor de 11 bilhões de libras (13,7 bilhões de dólares ou 67,2 bilhões de reais na cotação atual).

“Para cada milhão (1,2 milhão de dólares ou 5,8 milhões de reais) que uma empresa investe, ela poderá deduzir 250 mil libras (313 mil dólares ou 1,5 milhão de reais) de seus impostos no mesmo ano”, disse ele.

Segundo ele, as medidas impulsionarão “o investimento nas empresas em 20 bilhões de libras (25 bilhões de dólares ou 122 bilhões de reais) por ano” e “não envolvem mais empréstimos ou dívidas” públicas.

Com este plano, o governo pretende manter-se no poder após as eleições legislativas do próximo ano, apesar de estar muito atrás do Partido Trabalhista nas pesquisas.

O governo também confirmou que o salário mínimo aumentará no próximo ano, em cerca de 10%.

Atualmente fixada em 10,42 libras (13 dólares ou 63,44 reais) por hora, subirá a partir de abril até atingir 11,44 libras (14,3 dólares ou 69,78 reais), “o maior aumento” já registrado, segundo o Executivo.

