Economia brasileira esfriou em julho e deve desacelerar no 3º tri, prevê BofA

SÃO PAULO (Reuters) – A economia brasileira desacelerou em julho, dando sequência a movimento visto desde os picos de abril, disse o Bank of America com base em um índice proprietário que sugere moderação do crescimento da atividade no terceiro trimestre.

O índice caiu a 1,12 ponto no mês passado, ante 3,03 pontos em junho, de acordo com relatório do BofA assinado por David Beker, estrategista do banco na América Latina.

Todos os componentes do índice caíram na leitura mensal, com a queda puxada pela redução de oferta de dinheiro. Houve ainda contribuições menores de leituras de confiança empresarial e do consumidor.

A perda de ímpeto também é vista nos números da média móvel de três meses, que caiu em julho para 3,92 pontos, de 6,18 pontos em junho.

Ainda assim, Beker segue prevendo forte recuperação da economia em 2021, com taxa de crescimento de 5,2%, ainda que um pouco abaixo da expectativa do mercado mostrada pela edição desta segunda-feira da pesquisa Focus (+5,3%).

“Esperamos que o progresso da vacinação continue reduzindo a propagação da Covid, permitindo que as restrições de mobilidade continuem sendo suspensas”, disse Beker, citando ainda nova rodada de programas fiscais de ajuda.

“Os riscos negativos são o crescente ruído político, escassez de insumos, baixos níveis de reservatórios de água.”

(Por José de Castro; edição de Isabel Versiani)

